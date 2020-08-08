ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

МЗС висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей в авіакатастрофі в Індії

Кожикоде, Субота 08 серпня 2020 22:58
МЗС висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей в авіакатастрофі в Індії
Фото: аварія літака в Індії (twitter.com/timesofindia)
Автор: Артур Родивилов

Кулеба побажав пораненим якнайшвидшого одужання

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей унаслідок катастрофи літака в міжнародному аеропорту міста Кожикоде в Індії. Під час посадки загинули 18 людей і 140 постраждали.

Про це він написав у Twitter.

Глава МЗС також побажав пораненим якнайшвидшого одужання.

"Глибоко засмучений у зв'язку з трагічною аварією, що сталася під час посадки літака Air India Express рейсу IX1344 в індійському аеропорту Кожикоде-Калікут, яка привела до численних жертв. Мої щирі співчуття сім'ям і близьким жертв", - написав глава МЗС України.

Нагадаємо, авіакатастрофа в Кожикоде сталася в п'ятницю, 7 серпня, літак вилетів за межі посадкової смуги, після чого розламався на дві частини.

При цьому повідомляється, що літак двічі заходив на посадку, а приземлення почав приблизно в тисячі метрів від початку злітно-посадкової.

Раніше РБК-Україна писало, що в кінці липня в швейцарських Альпах розбився туристичний літак, загинули чотири людини.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України МЗСІндія
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся