МЗС висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей в авіакатастрофі в Індії

Фото: аварія літака в Індії (twitter.com/timesofindia)

Кулеба побажав пораненим якнайшвидшого одужання

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей унаслідок катастрофи літака в міжнародному аеропорту міста Кожикоде в Індії. Під час посадки загинули 18 людей і 140 постраждали.

Про це він написав у Twitter.

Глава МЗС також побажав пораненим якнайшвидшого одужання.

"Глибоко засмучений у зв'язку з трагічною аварією, що сталася під час посадки літака Air India Express рейсу IX1344 в індійському аеропорту Кожикоде-Калікут, яка привела до численних жертв. Мої щирі співчуття сім'ям і близьким жертв", - написав глава МЗС України.

Нагадаємо, авіакатастрофа в Кожикоде сталася в п'ятницю, 7 серпня, літак вилетів за межі посадкової смуги, після чого розламався на дві частини.

При цьому повідомляється, що літак двічі заходив на посадку, а приземлення почав приблизно в тисячі метрів від початку злітно-посадкової.

Раніше РБК-Україна писало, що в кінці липня в швейцарських Альпах розбився туристичний літак, загинули чотири людини.