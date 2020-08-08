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МИД выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в Индии

Кожикоде, Суббота 08 августа 2020 22:58
МИД выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в Индии
Фото: авария самолета в Индии (twitter.com/timesofindia)
Автор: Артур Родивилов

Кулеба пожелал раненым скорейшего выздоровления

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения самолета в международном аэропорту города Кожикоде в Индии. Во время посадки погибли 18 человек и 140 пострадали.

Об этом он написал в Twitter.

Глава МИД также пожелал раненым скорейшего выздоровления.

"Глубоко опечален в связи с трагической аварией, произошедшей во время посадки самолета Air India Express рейса IX1344 в индийском аэропорту Кожикоде-Каликут, которая привела к многочисленным жертвам. Мои искренние соболезнования семьям и близким жертв", - написал глава МИД Украины.

Напомним, авиакатастрофа в Кожикоде произошла в пятницу, 7 августа, самолет вылетел за пределы посадочной полосы, после чего разломился на две части.

При этом сообщается, что самолет дважды заходил на посадку, а приземление начал примерно в тысяче метров от начала взлетно-посадочной.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце июля в швейцарских Альпах потерпел крушение туристический самолет, погибли четыре человека.

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