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МЗС України планує зробити демарші Казахстану через висловлювання про Крим

Новини » Політика     04.12.2019 - 17:50
МЗС України планує зробити демарші Казахстану через висловлювання про Крим
Фото: Міністерство закордонних справ України (РБК-Україна)

Президент Казахстану заперечував анексію Криму Росією

Міністерство закордонних справ України планує зробити демарші Казахстану через заперечень казахського президента Касим-Жомарт Токаєва анексії українського Криму Росією. Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

В українському МЗС висловили глибоку стурбованість висловлюваннями Токаєва, заявивши, що слова президента суперечать принципам українсько-казахських відносин, а також міжнародно-визнаної позиції, зафіксованої в резолюції Генасамблеї ООН №A/RES/68/262 від 27 березня 2014.

"Казахстанській стороні будуть зроблені відповідні демарші", - повідомили в МЗС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Токаєв заявив, що не вважає анексією "те, що відбулося в Криму". Відповідну заяву він зробив на питання, чи було налякане уряд Казахстану анексією Криму і війною на сході України. Також лідер Казахстану зазначив добросусідські відносини з Росією.

Також повідомлялося, що посла Угорщини в Україні Іштвану Ийдярто вручили ноту протесту. Причиною стала його заява про автономію угорської національної меншини в Україні та про блокування діяльності Комісії Україна-НАТО.

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