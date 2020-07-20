МЗС висловив протест через поїздку Путіна в окупований Крим

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з черговим візитом президента Росії Володимира Путіна в анексований Крим і Севастополь. У відомстві назвали візит російського глави Крим грубим порушенням державного суверенітету України.

Про це йдеться в заяві МЗС.

При цьому у відомстві візит Путіна до Криму назвали цинічною і демонстративним ігноруванням загальновизнаних норм міжнародного права. Також візит є порушенням резолюцій ООН і Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Крім того, у МЗС підкреслили, що Україна в черговий раз засуджує заходи Росії щодо подальшої мілітаризації Криму і Севастополя, яка становить реальну загрозу регіональній безпеці.

У зв'язку з цим відомство вимагає від російської сторони негайно припинити міжнародно-протиправні діяння та усунути всі наслідки, які вони викликали.

Також в МЗС нагадали, що вся відповідальність за негативні наслідки для всього регіону покладається відповідно до норм міжнародного права на Росію як державу-окупанта, її посадових осіб, незаконні "органи кримської влади" та їх представників, які приймають незаконні рішення і здійснюють протиправні дії.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Путін відвідав окупований кримський півострів.