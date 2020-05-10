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МЗС про виїзд за кордон: ніяких дозволів не треба

Новини » Політика     10.05.2020 - 16:43
МЗС про виїзд за кордон: ніяких дозволів не треба
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У МЗС стверджують, що обмежень на виїзд українців за кордон немає

Чинним законодавством не встановлено жодних додаткових обмежень на виїзд українців за кордон, але повітряне сполучення в Україні офіційно закрите. Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Так, у зовнішньополітичному відомстві прокоментували заяву посольства Британії щодо нібито необхідності отримання спеціального дозволу для виїзду українців за кордон.

"В умовах протидії поширенню епідемії коронавірусу в Україні, уряд ухвалив рішення про закриття окремих пунктів пропуску через державний кордон, зокрема, для повітряного сполучення. У цьому контексті МЗС інформувало іноземні дипломатичні представництва в Україні щодо тих пунктів пропуску через державний кордон, які тимчасово не працюють", - заявили у відомстві.

У МЗС наголосили, що жодної іншої інформації про обмеження виїзду за кордон чи необхідності отримання спеціального дозволу на виїзд українців, в тому числі з дозволом на проживання в інших країнах, міністерство не надавало.

"В умовах пандемії коронавірусу МЗС виконує комунікаційну функцію між центральними органами виконавчої влади, які здійснюють свої повноваження у сфері забезпечення перевезення пасажирів та охорони державного кордону, та іноземними дипломатичними представництвами в Україні", - додали в МЗС.

Нагадаємо, раніше посольство Британії в Україні повідомило, що українці, які мають намір потрапити до Сполученого Королівства, повинні отримати дозвіл від українського МЗС. У посольстві наголосили, що дозвіл можна отримати за 72 години до авіарейсу.

Крім того, нещодавно президент Володимир Зеленський назвав умови для відправки українських заробітчан в інші країни. Роботодавець повинен забезпечити українців житлом та медичним страхуванням. Також одна з умов - офіційне працевлаштування.

Теги Новини України МЗСкордонкарантинКоронавірус
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