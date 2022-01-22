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МЗС про можливе визнання Росією "ЛДНР": це буде очевидним виходом із "Мінська"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що визнання Росією "ЛДНР" означатиме вихід Москви з мінських угод. Раніше в Державну думу РФ внесли проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Дмитра Кулеби "Радіо Свобода".

"Визнання "ДНР" і "ЛНР "Росією стане очевидним і повним виходом Москви з Мінських домовленостей", - Кулеба, коментуючи пропозицію депутатів Комуністичної партії РФ.

Нагадаємо, перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко вважає, що якщо РФ визнає "ЛДНР", то наслідки цього для України будуть більш небезпечними, ніж аналогічні сценарії в Грузії.

Зазначимо, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва сьогодні не розглядає можливість визнання "ЛДНР".

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