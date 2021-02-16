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МЗС про візити Кравчука на російські канали: його історичний статус дозволяє

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував участь глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука в ефірах російських телеканалів. Він пояснив, що його історичний статус дозволяє йому це робити.

Про це йшлося на сьогоднішній прес-конференції в Києві.

Нещодавно Кравчук розповів, що брав участь в ефірі російського "Першого каналу", під час якого ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив про намір інтегрувати окуповані території Донбасу в Росію.

За словами Кулеби, статус першого президента України дозволяє Кравчуку робити трохи більше, ніж іншим українським посадовцям, але щодо його патріотизму немає жодних сумнівів.

"Кравчук є першим президентом України. Можу вам сказати, що він гідно представляє українські інтереси в ТКГ. Тому питань до його принциповості та патріотичності позиції бути не може. Але його історичний статус дозволяє робити йому трохи більше, ніж іншому посадовцю. В тому числі під час його участі в різних телеефірах", - сказав міністр.

Нагадаємо, нещодавно Кравчук заявив, що домовлятися з Росією щодо врегулювання на Донбасі "практично неможливо" і він не бачить перспектив просування переговорного процесу.

Крім того, Кравчук заявляв, що українські військові повинні пострілом відповідати на кожен постріл проросійських бойовиків на Донбасі.

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Новини України МЗСДмитро КулебаКравчук
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