МЗС Венесуели готове до переговорів із США

Влада Венесуели готова почати процес переговорів зі Сполученими Штатами, щоб обговорити двосторонні відносини. Про це заявив голова МЗС Боліваріанської Республіки Хорхе Арреаса, передає РБК-Україна з посиланням на TeleSUR.

Водночас, на думку Ареаса, Сполучені Штати зазнали поразки у своїх діях проти Венесуели.

"Настав час дипломатії. Ми готові сісти за стіл переговорів", - сказав він.

Зі слів Ареаса, Венесуела готова створити механізми для заснованого на взаємоповазі діалогу з адміністрацією США.

Зазначимо, лідер опозиційного руху Венесуели Хуан Гуайдо, визнаний США та більшістю країн Європи тимчасовим президентом країни, звинуватив главу Ніколаса Мадуро і венесуельський уряд у переслідуванні більшості опозиційних депутатів.

Нагадаємо, раніше представники уряду Венесуэлы і опозиції вирушили до Норвегії, щоб обговорити можливі варіанти розвитку подій після кризи в країні. Сторони шукають нові підходи після кількох невдалих спроб діалогу між опозицією та правлячою партією в умовах наростаючої політичної кризи.