МЗС України про заяви Орбана: заплющивши очі, мир в Європі не відновити

Ніколенко нагадав, що з такими заявами Орбан виступив на другий день після візиту угорського міністра закордонних справ до Москви, де той намагався домовитися за збільшення поставок російського газу.

"Санкції не похитнули Росію - класичний приклад російської пропаганди. Санкції ефективні, вони суттєво зменшили здатність російської воєнної машини вести війну проти України", - наголосив представник МЗС.

Речник міністерства також відповів на заклик Орбана перестати надавати Україні зброю, бо це нібито не допоможе перемогти Росію.

"Надання Україні зброї рятує життя українців. Якби санкції і зброя були неефективні, в Кремлі не задіювали би шалені ресурси задля їхньої дискредитації, не намагалися би їх зупинити", - нагадав він угорському прем'єру.

Як наголосив Ніколенко, потрібно називати речі своїми іменами - Європа опинилася в економічній кризі не через санкції, а через гібридну війну Росії. Крім того, він нагадав, що Росія обстрілює ракетами Україну, а по Європі б'є цінами на газ.

"Заплющуючи очі на злочини Росії в Україні, мир в Європі не відновити. Путін не зупиниться, допоки не зруйнує європейський порядок, заснований на демократичних цінностях. Марно сподіватися, що поступки або задобрювання спонукатимуть Кремль вгамувати свої агресивні апетити", - заявив прес-секретар МЗС.

Також в МЗС відповіли на пропозицію Орбана переглянути європейську стратегію щодо Росії. Ніколенко зазначив, що стратегія Європи має базуватися на спільних рішучих діях та єдності, які допоможуть зупинити війну та притягнути Росію до відповідальності за її злочини.