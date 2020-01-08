У МЗС України викликали посла Польщі

Міністерство закордонних справ України був викликаний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МИД.

Як повідомляється, посол був викликаний з-за соместного заяви з послом Ізраїлю щодо проведення факельної ходи в Україні, приуроченого до дня народження Степана Бандери.

"8 січня 2020 року в МЗС України був запрошений Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцький. Під час бесіди і в контексті обговорення факту спільного заяви послів Республіки Польща та Держави Ізраїль від 2 січня увагу польського посла було залучено до контрпродуктивність публічної дискусії про внутрішніх питаннях української політики", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час бесіди також було відзначено, що в ході контактів на вищому рівні керівництва України і Польщі домовилися про розвиток діалогу з історичних питань на експертному рівні, що потребує додаткових зусиль, у тому числі дипломатичних, в напрямку забезпечення конструктивної співпраці фахівців у галузі історичної пам'яті

Крім того, була досягнута домовленість про конкретні кроки в цьому напрямку.

нагадаємо, 2 січня посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький і посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон висловили стурбованість через те, що Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація досі відзначають історичні події та їх фігури, які "потрібно раз і назавжди засудити".

Нагадаємо, 1 січня в Києві відбулася традиційна смолоскипна хода, присвячена дня народження голови ОУН УПА Степана Бандери, в якому взяли участь близько двох тисяч осіб. Учасники ходи розгорнули синьо-жовтий та червоно-чорний прапори.