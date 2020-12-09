Україна просить іноземців не брати участь у приватизації кримської "Масандри"

Фото: Росія хоче приватизувати виноробний концерн в окупованому Криму (massandra.su)

Виноробне підприємство "Масандра" готують до продажу в окупованому Росією Криму. Українське міністерство закордонних справ висловило протест з цього приводу та закликало міжнародну спільноту не брати участь у цьому процесі.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із запланованою так званою "приватизацією" Державного концерну "Національне виробничо-аграрне об’єднання Масандра", який належить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України", - йдеться у повідомленні.

Дипломати зазначають, що російська сторона вчергове порушує норми міжнародного гуманітарного права, яке не допускає націоналізацію чи подальшу "приватизацію" майна державою-окупантом. Отже, будь-яке подібне відчуження майна є злочином.

Також зазначено, що українські правоохоронці розслідують незаконну націоналізацію концерну "Масандра" окупаційною владою.

15 травня 2017 року щодо експропрійованого російською окупаційною адміністрацією підприємства "Масандра" указом президента України запроваджено санкції. Їх дію подовжено до червня 2021 року.

МЗС України закликає міжнародне співтовариство не брати участі у так званій "приватизації" та утримуватись від будь-яких форм співпраці із концерном до того, коли його буде повернено в управління уряду України.

Нагадаємо, відоме архітектурне бюро Австрії Coop Himmelblau бере участь в будівництві оперного театру в окупованому Севастополі. Україна серйозно вивчає питання введення санкцій.

РБК-Україна писало, що Україна підтримує введення нового санкційного механізму Європейського союзу за порушення прав людини та розраховує, що цей механізм допоможе покарати винних в таких порушеннях в окупованому Росією Криму.