ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна підтримала новий санкційний механізм ЄС та нагадала про порушення в Криму

Київ, Понеділок 07 грудня 2020 17:20
Україна підтримала новий санкційний механізм ЄС та нагадала про порушення в Криму
Фото: МЗС України (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україна підтримує створення нового санкційного механізму Європейського союзу за порушення прав людини. Україна розраховує, що механізм допоможе покарати винних у порушенні прав людини в окупованому Росією Криму.

Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ України.

В українському відомстві нагадали, що в Криму з 2014 року тривають переслідування за громадянську позицію, політично вмотивовані ув'язнення, тортури та вбивства, а також на півострові відсутні свободи слова, релігії та право на національну ідентичність.

"Гоніння окупаційної влади РФ зазнає цілий народ - кримські татари. Сотні громадян України в РФ та на окупованих нею територіях України залишаються незаконно ув’язненими як політичні заручники", - наголосили в МЗС.

Україна сподівається, що новий санкційний механізм ЄС спонукатиме російсько-окупаційні "владу" припинити порушення прав людини в Криму. МЗС також закликало Росію допустити на окупований півострів представник міжнародних правозахисних та гуманітарних організацій.

"Очікуємо, що імплементація правозахисного санкційного режиму стане частиною нашого регулярного діалогу з ЄС з питань прав людини, а також консультацій щодо правових наслідків тимчасової окупації Криму і міста Севастополь", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, сьогодні Рада Європейського союзу схвалила новий механізм санкцій за порушення прав людини.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика МЗСправа человекаСанкції проти Росії

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся