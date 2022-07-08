Посольство Бельгії відновить роботу в Києві наступного тижня

У понеділок, 11 липня, посольство Бельгії відновить свою роботу в Києві. Дипломатичну місію очолить новий посол Бельгії Пітер Ван де Вельде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euroactiv .

Наприкінці червня уряд оголосив про відновлення роботи посольства Бельгії в середині липня, слідуючи шляхом переважної більшості країн-членів ЄС, які за останні кілька тижнів відновили роботу своїх посольств до Києва.

Як тільки Бельгійська дипломатична команда, яка допомагає новому послу, прибуде до Києва, місцеві співробітники поступово відновлять роботу.

"Відновлення роботи нашого посольства має дозволити встановити більш тісні зв'язки з українською владою, особливо в контексті ситуації з безпекою і заявкою України на членство в ЄС", - заявив прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо.