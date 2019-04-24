У МЗС України прокоментували намір Nord Stream 2 судитися з Євросоюзом

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували лист голови Nord Stream 2 AG Маттіаса Варніга до голови Європейської комісії Жан-Клода Юнкера з вимогою зробити виняток "Північному потоку-2" в Газовій директиві ЄС. Про це заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль написала в Facebook.

У МЗС України вважають парадоксом загрози компанії-будівельника "Північного потоку-2" судитися з Євросоюзом через зміни в газовій директиві на тлі ігнорування рішення Стокгольмського арбітражу щодо боргу перед Україною.

"Компанія "Північний потік-2 "судиться з ЄС через зміни в Газовій директиві, оскільки директива шкодить "інвестиціям" в побудові газопроводу... Парадокс. Бо правосуддям апелює той, хто його ігнорує. Власник "Північного потоку-2" - "Газпром" - уперто вимагає від нас пробачити і забути про їх борг по Стокгольмському арбітражу", - написала Зеркаль.

Відзначимо, за її словами, Nord Stream 2 AG підтвердила своїм позовом, що після зміни Газової директиви не може завершити будівництво газопроводу без реорганізації згідно з правом ЄС.

У цьому контексті Зеркаль нагадала, що саме тому українська сторона активно агітувала за поширення права ЄС на всі маршрути транспортування російського газу в Європу. За її словами, "стає зрозуміло, що українська газотранспортна система є найбільш вигідним маршрутом транспортування газу в ЄС".

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що глава Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг написав лист до голови Європейської комісії Жан-Клоду Юнкеру, в якому він попередив, що компанія може звернутися в міжнародний арбітраж для захисту "Північного потоку-2".

15 квітня Європейський союз остаточно вніс зміни у Газову директиву, що дозволить поширити європейські норми на газопровід "Північний потік-2".