МЗС України закликав українців не брати участь в акціях в Гонконзі

Міністерство закордонних справ України закликало громадян України не брати участь в акціях протесту, які відбуваються в Гонконзі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення департаменту консульської служби МЗС України Facebook.

Зазначимо, у відомстві дали рекомендації українцям щодо акцій протестів на території Гонконгу.

"В Спеціальному адміністративному районі Сянган (Гонконг) КНР, загострилася ситуація, з-за масових акцій протесту, що призвело до скасування рейсів у Міжнародному аеропорту, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України враховувати склалися надзвичайні обставини, обмежити переміщення по території Гонконгу", - йдеться в повідомленні

Крім того, у зовнішньополітичному відомстві попросили уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у зборах, демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правила перебування іноземців в цьому Спеціальному адміністративному районі.

Крім того, у випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю і здоров'ю, а також у разі виникнення обставин, що потребують негайного консульського реагування, громадянам України рекомендується невідкладно звертатися в посольство України в Китаї.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в неділю, 11 серпня, під час антиурядової акції протесту в Гонконзі, яка відновилася, сталися сутички між демонстрантами і поліцією. Додамо, що в суботу, 10 серпня, в Гонконзі почалися відразу кілька антиурядових акцій протесту. Попри заборону правоохоронців, демонстранти вийшли на мітинги відразу в двох районах і почали будувати барикади.

Зазначимо, що митинги почалися в Гонконзі три місяці тому, після того як протест проти законопроекту про екстрадицію, який дозволив би відправляти людей на материковий Китай для суду, був жорстко розігнаний поліцією. Акції протесту переростають у сутички з поліцією. Гонконгці вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників у розпорядження центральних органів Китаю.