У МЗС України приняли вірчі грамоти нового посла Польщі

Новим послом Польщі в Україні призначений Бартош Ціхоцкі

Новый посол Польши в Украине Бартош Цихоцки сегодня, 12 марта, передал копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Василию Бондарю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Украины в Twitter.

Отметим, что Бартош Цихоцки назначен послом в Украине после того, как был отозван Ян Пекло.

"Заместитель Министра иностранных дел Украины Василий Бондарь принял копии верительных грамот от новоназначенного Посла Республики Польша в Украине Бартоша Цихоцки", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что в Министерстве иностранных дел (МИД) Польши сообщили, что министр польского МИД Яцек Чапутович 8 марта передал Бартошу Цихоцкому, который занимал должность его заместителя, назначение на должность нового посла в Украине.

Цихоцки известен последовательной критикой агрессивной политики РФ и выступал за территориальную целостность Украины.

Ранее будучи кандидатом на пост посла Польши в Украине Бартош Цихоцки заявлял, что его страна приучила Украину, что не настаивает на своих интересах и Украине разрешено больше.