Польща призвичаїла Україну, що їй дозволено більше, - Ціхоцький

Фото: Бартош Ціхоцький (polskieradio.pl)

Дипломат вважає, що українське суспільство неправильно зрозуміло зміни в Польщі

Кандидат на пост посла Польщі в Україні Бартош Ціхоцький заявив, що його країна призвичаїла Україну, що не наполягає на своїх інтересах і що Україні дозволено більше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Він наголосив, що хотів би вказати українським політикам, що Європа не складається тільки з Німеччини, і варто турбуватися про відносини з найближчими сусідами.

Ціхоцький стверджує, що саме сусіди є "найбільш рішучими союзниками української справи".

"Для нас майбутнє України ніколи не буде функцією відносин з наддержавами", - наголосив дипломат.

Ціхоцький зазначив, що йому здається, що українське суспільство неправильно зрозуміло зміни в Польщі.

"В Україні Громадянська платформа розглядається як тривале явище, а Право і справедливість - як тимчасова аномалія. У Києві недооцінюються глибші джерела повернення багатьох європейських суспільств до традиційних цінностей сім'ї, спільноти та ідентичності. Водночас, українська влада намагається побудувати ідентичність на спрощених і часто фальшивих образах минулого, оскільки в сучасній свідомості українського суспільства відсутні однозначні об’єднуючі елементи", - сказав він.

Ціхоцький додав, що не думає, що українська політична еліта усвідомлює наслідки встановлення мораторію на пошук і ексгумацію останків польських жертв конфліктів і репресій.

"На підставі багатьох розмов я переконаний, що політичні діячі Києва не цікавляться історичним аспектом процесу ідентифікації, а інстинктивно реагують контратакою в ситуації, яка з нашої точки зору не має нічого спільного з тестом сили. У пострадянських умовах “крок назад” - це “крок у прірву”", - сказав ймовірний майбутній посол в Україні Ціхоцький.

Нагадаємо, вчора, 21 лютого, заступник глави польського МЗС Бартош Ціхоцький, отримав позитивну оцінку своєї кандидатури на пост посла Польщі в Україні від сеймової комісії з питань закордонних справ.

РБК-Україна писало, що президент Польщі Анджей Дуда наприкінці грудня 2018 року заявив, що новим послом Польщі в Україні може стати чинний віце-міністр закордонних справ Бартош Ціхоцький. Дуда своїм указом від 4 грудня звільнив посла в Україні Яна Пєкло, якого відкликали 31 січня.