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МЗС України про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС: сподіваємось на тривалий мир на Близькому Сході

Автор: РБК-Україна

Україна відреагувала на домовленість про перемир'я між Ізраїлем та терористичним угрупуванням ХАМАС. Київ сподівається, що вдасться досягнути миру на Близькому Сході.

Відповідну заяву оприлюднив МЗС України в своєму Twitter.

Зокрема, українські дипломати відзначили зусилля міжнародних посередників у процесі встановлення перемир'я.

"Вітаємо новину про припинення вогню, що має покласти край ескалації в Ізраїлі та Газі. Високо цінуємо зусилля міжнародних посередників, які сприяли досягненню цього важливого прогресу. Україна сподівається на встановлення тривалого миру на Близькому Сході", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що ввечері 20 травня військовий кабінет при уряді Ізраїлю одноголосно проголосував за припинення вогню в Секторі Газа.

РБК-Україна писало, що генсекретар ООН Антоніу Гутерріш привітав угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. При цьому він чекає від сторін початок діалогу, який дозволив би вирішити "корінні причини конфлікту".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль завдав потужного удару по ХАМАС з мінімальними втратами з ізраїльського боку. За час операції в секторі Газа знищили понад 200 терористів з рухів ХАМАС і Ісламський джихад.

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