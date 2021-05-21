МЗС України про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС: сподіваємось на тривалий мир на Близькому Сході

Україна відреагувала на домовленість про перемир'я між Ізраїлем та терористичним угрупуванням ХАМАС . Київ сподівається, що вдасться досягнути миру на Близькому Сході.

"Вітаємо новину про припинення вогню, що має покласти край ескалації в Ізраїлі та Газі. Високо цінуємо зусилля міжнародних посередників, які сприяли досягненню цього важливого прогресу. Україна сподівається на встановлення тривалого миру на Близькому Сході", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що ввечері 20 травня військовий кабінет при уряді Ізраїлю одноголосно проголосував за припинення вогню в Секторі Газа.

РБК-Україна писало, що генсекретар ООН Антоніу Гутерріш привітав угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. При цьому він чекає від сторін початок діалогу, який дозволив би вирішити "корінні причини конфлікту".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль завдав потужного удару по ХАМАС з мінімальними втратами з ізраїльського боку. За час операції в секторі Газа знищили понад 200 терористів з рухів ХАМАС і Ісламський джихад.