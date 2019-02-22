В МЗС Укрїни відреагували на заяву Угорщини про "напівфашистський" закон

У МЗС заявили, що український закон про освіту пройшов експертизу Венеціанської Комісії

В Министерстве иностранных дел Украины (МИД) отреагировали на заявление главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, что украинский закон об образовании является "полуфашистским". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД Украины.

В МИД отмечают, что Закон Украины "Об образовании" принят в соответствии с внутренним законодательством и международными обязательствами. Также он прошел экспертизу Венецианской Комиссии. Рекомендации находятся в стадии выполнения.

"Считаем недопустимыми дальнейшие требования относительно изменения принятого законодательства, манипулирование такими эпитетами как "полуфашистский закон", как и фактам относительно его содержания", - говорится в заявлении МИД Украины.

Также в пресс-службе отметили, что в Украине ни правительство, ни общество не имеют антивенгерские настроения и остаются готовыми к диалогу с Венгрией.

Напомним, сегодня Гергей Гуйяш заявил, что украинский закон об образовании является "полуфашистским". Также отвечая на вопрос о предстоящих выборах в Украине, Гуйяш отметил, что надеется на смену власти в Киеве и на более продуктивный диалог с новой администрацией.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина настроена на улучшение украинско-венгерских отношений. Позже посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил о готовности Будапешта помогать евроинтеграции Киева.