У МЗС України відреагували на побиття українського підлітка в Парижі

Фото: підліток знаходиться в реанімації (Slavko Koutchinskiy / Facebook)

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколаєнко повідомив, що дипломати звернулися в прокуратуру Парижа через побиття 15-річного українська. Хлопчика побили в районі Ейфелевої вежі.

Про це повідомляє УНІАН.

15-річного українця побили невідомі битами та металевими палицями 15 січня, він в комі.

"Посольству України у Франції відомо про цю ситуацію. Постраждала дитина стала жертвою конфлікту між підлітковими групами. Дипустанова звернулася з офіційним запитом до місцевої прокуратури, проводиться розслідування. Консул знаходиться на зв'язку з рідними українця", - повідомив Ніколенко.

Раніше повідомлялося, що комуні Домон в департаменті Валь-д'Уаз чоловік захопив заручників. На місці інциденту працювала поліція. Правоохоронці вели переговори зі зловмисником.

Після чого чоловік, який взяв у заручники свою дружину в передмісті Парижа, був знайдений мертвим разом з дружиною.