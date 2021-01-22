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В МИД Украины отреагировали на избиение украинского подростка в Париже

Париж, Пятница 22 января 2021 05:02
В МИД Украины отреагировали на избиение украинского подростка в Париже
Фото: подросток находится в реанимации (Slavko Koutchinskiy / Facebook)
Автор: Даша Харченко

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николаенко сообщил, что дипломаты обратились в прокуратуру Парижа из-за избиения 15-летнего украинца. Мальчика избили в районе Эйфелевой башни.

Об этом сообщает УНИАН.

15-летнего украинца избили неизвестные битами и металлическими палками 15 января, он в коме.

"Посольству Украины во Франции известно об этой ситуации. Пострадавший ребенок стал жертвой конфликта между подростковыми группами. Дипучреждение обратилось с официальным запросом в местную прокуратуру, проводится расследование. Консул находится на связи с родными украинца", - сообщил Николенко.

Ранее сообщалось, что в коммуне Домон в департаменте Валь-д'Уаз мужчина захватил заложников. На месте инцидента работала полиция. Правоохранители вели переговоры со злоумышленником.

После чего мужчина, который взял в заложники свою жену в пригороде Парижа, был найден мертвым вместе с женой.

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