МЗС України спростував втручання у внутрішні справи Білорусі

Україна не втручається у внутрішні справи Білорусі. Київ спростовує звинувачення офіційного Мінська.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ України.

Повідомляється, що сьогодні в МЗС України викликали представника посольства Білорусі. На зустрічі українські дипломати висловили стурбованість у зв'язку з продовженням репресій проти учасників мирних протестів.

"Дотримання норм міжнародного права та основоположних прав людини є невід'ємною складовою міждержавних відносин України з будь-якою іншою державою", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Україна категорично відкидає звинувачення білоруської сторони у начебто втручанні у внутрішні справи Білорусі.

Нагадаємо, раніше МЗС Білорусі виступив з заявою про недружні висловлювання українських чиновників щодо ситуації в країні.

Також повідомлялося, що Україна висловила протест білоруській стороні у зв'язку з запрошенням "спікера парламенту" Криму на форум регіонів Білорусі та Російської Федерації.