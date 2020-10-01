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Білорусь запросила на форум "спікера парламенту" Криму, Україна висловила протест

Київ, Четвер 01 жовтня 2020 16:56
Білорусь запросила на форум "спікера парламенту" Криму, Україна висловила протест
Фото: "спікер парламенту" Криму Володимир Константинов (facebook com KonstantinovVA)
Автор: РБК-Україна

У Білорусі в рамках Форуму регіонів виступив так званий "спікер парламенту" окупованого Криму Володимир Константинов. Україна висловила протест білоруській стороні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ України.

Повідомляється, що сьогодні в МЗС України запросили представника посольства Білорусі для дачі пояснень у зв'язку з участю в VII Форумі регіонів Константинова - представника російської окупаційної адміністрації в Криму.

"Україна вважає неприпустимими такі недружні кроки білоруської сторони, які ставлять під сумнів приналежність до України тимчасово окупованої Росією АР Крим і Севастополя", - йдеться в повідомленні.

Представник посольства запевнив, що офіційна позиція Білорусі щодо територіальної цілісності України не змінилася. На зустрічі обговорили недружній інцидент з оглядом автомобіля посла України в Білорусі Ігоря Кизима на кордоні. Український МЗС поки не отримував офіційних роз'яснень від Мінська.

Нагадаємо, у форумі регіонів в Білорусі мала прийняти участь Україна, планувався візит президента Володимира Зеленського. Але у зв'язку з погіршенням відносин після виборів у Білорусі візит було скасовано, як і форум з участю української сторони.

Раніше МЗС Білорусі назвав недружніми висловлювання офіційних осіб уряду України щодо ситуації в країні, а також звинуватив Київ у втручанні у внутрішні справи.

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