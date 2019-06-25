МЗС України назвав рішення ПАРЄ неприпустимою поступкою Росії

Міністерство закордонних справ України заявило, що схвалена Парламентською Асамблеєю Ради Європи резолюція щодо повернення РФ в ПАРЄ є неприпустимою поступкою Російській Федерації, яка здійснює збройну агресію проти України. Про це йдеться у заяві МЗС.

У відомстві заявили, що послаблення санкцій відбулося на тлі відсутності жодних конструктивних кроків з боку Російської Федерації.

"Те, що відбулося сьогодні в ПАРЄ, є свідченням відходу від задекларованих стандартів, принципів та цінностей Ради Європи внаслідок безпрецедентного тиску й фінансового шантажу з боку Російської Федерації. На жаль, це сталося внаслідок відвертого потурання з боку низки країн, керівництво яких, з одного боку, наголошує на необхідності припинення російської агресії проти України, а з іншого - заохочує агресора, йдучи йому на поступки", - заявили у міністерстві.

У МЗС додали, що таким чином, Асамблея значно послабила свою роль у сучасній європейській політиці і здатність ефективно захищати верховенство права. В українському відомстві заявили, що проти такого рішення ПАРЄ.

"Незважаючи не те, що сьогодні ми стали свідками поразки європейського парламентаризму, моральна перемога залишається за тими країнами, які не підтримали руйнівні рішення в Раді Європи. Це були саме ті країни, які у своїй нещодавній історії або були окуповані СРСР, або сьогодні потерпають від російської окупаційної влади, яка продовжує здійснювати агресію і вбивати їхніх громадян. І саме вони достойні вважатися справжніми захисниками цінностей тієї Європи, до якої належить Україна", - додали у МЗС.

Додамо, що за результатами голосування резолюцію в повному складі підтримали делегації з Франції, Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Португалії, Сербії. Частково рішення про повернення РФ в ПАРЄ підтримали Німеччина, Швейцарія, Молдова, Чехія, Вірменія і Нідерланди.

Україна, Грузія проголосували проти. Проти також проголосувала більшість делегатів від Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Великобританії та Швеції.

Нагадаємо, виконуюча обов'язки голови комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції Марія Іонова заявила, що після повернення повноважень делегації Російської Федерації у ПАРЄ українська делегація може призупинити свою участь у цій організації.

РБК-Україна писала, що Парламентська асамблея Ради Європи під час засідання 25 червня підтримала резолюцію про повернення делегації Російської Федерації. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, 10 утрималися.