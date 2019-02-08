МЗС України назвав кількість політв'язнів в Росії

У РФ знаходяться понад 70 українських політв'язнів

Министерство иностранных дел (МИД) Украины сообщило, что Россия незаконно удерживает более 70 украинцев, в их число не входят 24 украинских военнослужащих, которые были захвачены Россией возле Керченского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Радио Свободу.

"По состоянию на 6 февраля 2019 года более 70 граждан Украины незаконно удерживается Российской Федерацией по сфабрикованным политически мотивированными обвинениями: не менее 30 человек на территории России (без учета 24 военнослужащих ВМС Украины, захваченных в плен вблизи Керченского пролива) и более 40 человек на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина продолжает бороться за освобождение всех политзаключенных в РФ и заложников на оккупированных территориях.

До этого РБК-Украина писало, что Совет ассоциации призвал немедленно освободить Олега Сенцова и всех граждан Украины, которые были незаконно задержаны и заключены на Крымском полуострове и в России.

Как сообщалось, евродепутат от Германии Ребекка Гармс поздравила лауреата премии имени Сахарова Олега Сенцова и пообещала продолжать борьбу за его освобождение.