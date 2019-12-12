МЗС України надіслало ноту протесту Росії через черговий "гумконвой" на Донбас

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Міністерству закордонних справ Російської Федерації у зв'язку з доставкою чергової "гуманітарної допомоги" на окупований Донбас. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Зазначається, що Росія доставила гумконвой, ігноруючи раніше висловлені неодноразові застереження української сторони, без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги, які були раніше узгоджені між Україною, Росією та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста.

Переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" і закриті Україною пункти пропуску "Ізварине" та "Успенка". При цьому, російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур.

"У зв’язку з цим Міністерству закордонних справ Російської Федерації надіслано ноту протесту з вимогою, зокрема, неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі двосторонніх договорів, раніше узгоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів, а також направляти їх у подальшому оформленими відповідно до законодавства України і через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що так званий "гуманітарний конвой" Міністерства надзвичайних ситуацій Російської Федерації 12 грудня прибув до "Донецьку народну республіку".

Нагадаємо, 5 грудня Росія відправила черговий "гуманітарний конвой" на Донбас. Конвой складався з десяти транспортних засобів.