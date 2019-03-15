МЗС України направив ноту протесту Росії

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с визитом делегации Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации в оккупированный Россией Крым. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД Украины.

В пресс-службе заявили, что этот и другие подобные "визиты" являются дальнейшими шагами с попытки легитимизации незаконной аннексии Крыма.

"Именно разрушительная и безответственная политика российской оккупационной власти в течение пяти лет привела к существенному обострению экономических, социальных, гуманитарных и экологических проблем на полуострове", - говорится в сообщении.

МИД заявил, что очередное посещение российскими должностными Крыма является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета Украины, международного права, Устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

"Министерство иностранных дел Украины в очередной раз заявляет, что вся ответственность за эти и другие международно-противоправные деяния возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с нормами международного права. Министерству иностранных дел Российской Федерации направлено ноту протеста", - говорится в заявлении.

МИД Украины осудил приезд французских депутатов в Крым на годовщину аннексии. "Нарушители будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины", - сказано в заявлении.

Напомним, группа французских политиков во главе с экс-депутатом парламента Франции Тьерри Мариани прилетит 13 марта в оккупированный Крым, чтобы принять участие в мероприятиях к пятилетию аннексии полуострова. Сообщалось, что президент РФ Владимир Путин может посетить полуостров.