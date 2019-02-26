МЗС України у 5 річницю окупації Криму закликає посилити тиск на Росію

Тиск на РФ необхідно продовжити, щоб запобігти ескалації РФ в Україні, вважають в МЗС

Министерство иностранных дел Украины в пятую годовщину оккупации Крыма призвало международное сообщество усилить давление на Россию для соблюдения ею норм международного права. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Украины в Twitter.

Как отмечается, Украина призывает всеми возможными дипломатическими средствами предотвратить дальнейшую эскалацию России в Украине.

"Мы призываем международное сообщество продолжать давление на Российскую Федерацию всеми политическими и дипломатическими средствами, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию России в Украине, заставить государство-агрессор выполнять свои обязательства и придерживаться норм международного права", - говорится в сообщении.

Также в МИД напомнили, что 5 лет назад, 26 февраля 2014 года, крымские татары и проукраинские активисты в Симферополе выступили перед пророссийским толпой в поддержку территориальной целостности Украины. В результате этих столкновений погибли два человека и еще несколько десятков получили ранения.

Напомним, пятый Международный форум "Оккупированный Крым. 5 лет сопротивления" пройдет 26-27 февраля в Мыстецком арсенале в Киеве. Открытие пройдет при участии Порошенко и Волкера, которые станут ключевыми спикерами.

РБК-Украина писало, что Международный форум "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", который 26-27 февраля пройдет в Киеве, продолжит свою работу в марте в Брюсселе и Вашингтоне.