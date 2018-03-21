Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

МЗС вимагає від Росії звільнити українського політв'язня Гриба

НовиниНадзвичайні події    21.03.2018 - 10:56
Фото: Павло Гриб (twitter.com/Mariana_Betsa)
Фото: Павло Гриб (twitter.com/Mariana_Betsa)

Суд РФ залишив Гриба під вартою до 2 травня

Міністерство закордонних справ (МЗС) України вимагає від Російської Федерації звільнити українського політв'язня Павла Гриба. Про це заявила речник МЗС України Мар'яна Беца у Twitter.

"20.03 російський суд залишив політв'язня П.Гриба під вартою до 4.05. Всупереч законам не допустили матір відвідати сина. Вимагаємо звільнити Гриба", - написала вона.

Як повідомив батько українського політв'язня Ігор Гриб, вчора російський суд розглянув апеляційну скаргу на арешт Павла Гриба, залишивши її без задоволення.

"20.03.18 відбувся черговий апеляційний суд. Знову утримання під вартою. Вже 7 місяців за гратами. Постійний психологічний тиск з боку слідчих ФСБ", - повідомив він.

 

20.03.18 відбувся черговий апеляційний суд. Знову утримання під вартою. Вже 7 місяців за гратами. Постійний...

Опубліковано Ігором Грибом 20 березень 2018 р.

Нагадаємо, 2 березня 2018 року українцю Павлу Грибу, який незаконно утримується у Російській Федерації (РФ) районний суд Краснодара продовжив арешт ще на два місяці - до 2 травня 2018 року.

Павла Гриба в Російській Федерації звинувачують у підготовці теракту в російській школі. Затримано українця було наприкінці серпня 2017 року на території Білорусі.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
РФ частково припинила пропуск вантажівок з України, - Держприкордонслужба Україна може заочно притягнути до відповідальності авіакомпанії РФ за польоти до Криму
Теги: МЗС, Російська Федерація, Суд
Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям
Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)
У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)
Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)
On Top