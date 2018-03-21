МЗС вимагає від Росії звільнити українського політв'язня Гриба

Міністерство закордонних справ (МЗС) України вимагає від Російської Федерації звільнити українського політв'язня Павла Гриба. Про це заявила речник МЗС України Мар'яна Беца у Twitter.

"20.03 російський суд залишив політв'язня П.Гриба під вартою до 4.05. Всупереч законам не допустили матір відвідати сина. Вимагаємо звільнити Гриба", - написала вона.

20.03 рос суд залишив політв'язня П.Гриба під вартою до 4.05. Всупереч законам не допустили матір відвідати сина. Вимагаємо звільнити Гриба — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 21, 2018

Як повідомив батько українського політв'язня Ігор Гриб, вчора російський суд розглянув апеляційну скаргу на арешт Павла Гриба, залишивши її без задоволення.

"20.03.18 відбувся черговий апеляційний суд. Знову утримання під вартою. Вже 7 місяців за гратами. Постійний психологічний тиск з боку слідчих ФСБ", - повідомив він.

20.03.18 відбувся черговий апеляційний суд. Знову утримання під вартою. Вже 7 місяців за гратами. Постійний... Опубліковано Ігором Грибом 20 березень 2018 р.

Нагадаємо, 2 березня 2018 року українцю Павлу Грибу, який незаконно утримується у Російській Федерації (РФ) районний суд Краснодара продовжив арешт ще на два місяці - до 2 травня 2018 року.

Павла Гриба в Російській Федерації звинувачують у підготовці теракту в російській школі. Затримано українця було наприкінці серпня 2017 року на території Білорусі.