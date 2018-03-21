МИД требует от России освободить украинского политзаключенного Гриба

Министерство иностранных дел (МИД) Украины требует от Российской Федерации освободить украинского политзаключенного Павла Гриба. Об этом заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

"20.03 российский суд оставил политзаключенного П.Гриба под стражей до 4.05. Вопреки законам не допустили мать навестить сына. Требуем освободить Гриба", - написала она.

20.03 рос суд оставил политзаключенным'узницы П.Гриба под стражей до 4.05. Вопреки законам не допустили мать навестить сына. Требуем освободить Гриба — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 21, 2018

Как сообщил отец украинского политзаключенного Игорь Гриб, вчера российский суд рассмотрел апелляционную жалобу на арест Павла Гриба, оставив ее без удовлетворения.

"20.03.18 состоялся очередной апелляционный суд. Снова содержание под стражей. Уже 7 месяцев за решеткой. Постоянное психологическое давление со стороны следователей ФСБ", - сообщил он.

20.03.18 состоялся очередной апелляционный суд. Снова содержание под стражей. Уже 7 месяцев за решеткой. Постоянный... Опубликовано Игорем Грибом 20 март 2018 г.

Напомним, 2 марта 2018 года украинцу Павлу Грибу, который незаконно удерживается в Российской Федерации (РФ) районный суд Краснодара продлил арест еще на два месяца - до 2 мая 2018 года.

Павла Гриба в Российской Федерации обвиняют в подготовке теракта в российской школе. Задержали украинца в конце августа 2017 года на территории Беларуси.