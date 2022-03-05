З Волновахи вдалося евакуювати близько 400 осіб

5 березня з Волновахи та найближчих населених пунктів вдалося евакуювати людей. Всього-близько 400 місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись голову Донецької обласної Військової адміністрації Павла Кириленка .

"Це ті люди, хто самостійно зміг напередодні дістатися до населеного пункту, біля якого зупинилася колона евакуаційного транспорту", - повідомив Кириленко.

Рух колони доводилося припиняти, так як росіяни вели обстріл Волновахи. Зараз евакуйованих людей доставляють в безпечне місце.