З Волновахи вдалося евакуювати близько 400 осіб
З Волновахи вдалося евакуювати близько 400 осіб
5 березня з Волновахи та найближчих населених пунктів вдалося евакуювати людей. Всього-близько 400 місцевих жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись голову Донецької обласної Військової адміністрації Павла Кириленка.
"Це ті люди, хто самостійно зміг напередодні дістатися до населеного пункту, біля якого зупинилася колона евакуаційного транспорту", - повідомив Кириленко.
Рух колони доводилося припиняти, так як росіяни вели обстріл Волновахи. Зараз евакуйованих людей доставляють в безпечне місце.
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