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МЗС вимагає спростувати слова президента Болгарії про "російський" Крим

Автор: Сергей Новиков

Міністерство закордонних справ України вимагає офіційно спростування заяви президента Болгарії Румена Радєва про нібито "російський" Крим. Вчора він допустив такі слова на передвиборчих дебатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

Повідомляється, що сьогодні МЗС викликало болгарського посла Костадіна Коджабашева. Українська сторона довела до посла позицію про некоректність і неприпустимість висловлювань президента Радєва щодо Криму під час вчорашніх теледебатів.

У МЗС зазначають, що слова чинного президента не сприяють розвитку добросусідських відносин України і Болгарії, а також різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Очікуємо спростування президентом Болгарії Руменом Радєвим його вчорашньої заяви", - додали в МЗС.

Болгарський посол, у свою чергу, у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України. У тому числі щодо Криму як невід'ємної частини української території, що підтверджується участю Болгарії в Кримській платформі.

Нагадаємо, вчора Румен Радєв на дебатах заявив, що "Крим зараз російський", а його опонент Анастас Герджиков назвав окупований півострів українською територією.

Раніше в листопаді МЗС Білорусі також назвав Крим "російським".

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