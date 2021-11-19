МЗС вимагає спростувати слова президента Болгарії про "російський" Крим

Повідомляється, що сьогодні МЗС викликало болгарського посла Костадіна Коджабашева. Українська сторона довела до посла позицію про некоректність і неприпустимість висловлювань президента Радєва щодо Криму під час вчорашніх теледебатів.

У МЗС зазначають, що слова чинного президента не сприяють розвитку добросусідських відносин України і Болгарії, а також різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Очікуємо спростування президентом Болгарії Руменом Радєвим його вчорашньої заяви", - додали в МЗС.

Болгарський посол, у свою чергу, у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України. У тому числі щодо Криму як невід'ємної частини української території, що підтверджується участю Болгарії в Кримській платформі.