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У МЗС сумніваються, що ЄС відкриє кордони для українців наступного тижня

Новини » Політика     07.07.2020 - 11:08
У МЗС сумніваються, що ЄС відкриє кордони для українців наступного тижня
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

В Україні кілька тижнів була негативна статистика по коронавірусу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в Україні за останні два тижні була негативна статистика по коронавірусу. Це один із критеріїв, на які звертає увагу Європейський Союз під час прийняття рішень.

Про це він заявив на брифінгу.

Кулеба сумнівається, що на наступному тижні це рішення може бути переглянуте.

"Але ми будемо працювати з європейськими колегами, щоб як тільки Україна впишеться в цю нормативку, ми відразу отримали зелене світло з боку ЄС", - заявив він.

Нагадаємо, МЗС назвав категорії українців, яким заборонили в'їзд в Євросоюз.

Зазначимо, українські громадяни станом на зараз можуть в'їхати в 23 країни.

Крім того, чому обмежено в'їзд українців до ЄС, пояснювали у Міністерстві охорони здоров'я.

РБК-Україна писало, що 17 українських туристів вилетіли в Афіни з Києва рейсами Ryanair і wizzair; але через заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн їх не випустили з аеропорту.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України ЕвросоюзМЗС
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