МЗС Росії про виконання мінських угод: ми пройшли частину свого шляху

Росія, як країна, що брала участь у розробленні мінських домовленостей, "пройшла свою частину шляху та готова рухатися далі". Мінські домовленості необхідно виконувати.

Таку заяву зробила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, повідомляє російське видання ТАСС.

При цьому в російському МЗС в черговий раз відмовилися визнавати Росію стороною конфлікту на Донбасі. Захарова зазначила, що виконувати мінські домовленості повинні Україна та так звані "ДНР" та "ЛНР".

"І Франція, і Німеччина заявляли про те, що мінські домовленості є безальтернативними, але їх потрібно виконувати. Хто їх має виконувати? Київ та Донбас", - наголосила вона.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив про відданість мінським угодам; Кулеба запевнив, що українська сторона зараз не збирається переглядати "Мінськ", але має різні сценарії розвитку ситуації.

Крім того, Захарова звинувачувала Україну у нібито виході з мінських домовленостей після ухвалення Верховною радою постанови про проведення місцевих виборів.