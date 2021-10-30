США відправлять додому 55 російських дипломатів найближчими місяцями, - МЗС РФ

США відправлять додому ще 55 російських дипломатів і адміністративно-технічних працівників в найближчі місяці. Таку заяву зробила глава Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС РФ .

Міністерство закордонних справ РФ опублікувало відповідь Захарової на питання журналістів про роботу дипломатичних представництв Росії і США. Згідно з цією інформацією, в Росії очікують, що в найближчі місяці США вишлють 55 співробітників російських дипломатичних представництв.

"У американців зараз працюють в Росії близько 130 осіб, тоді як в нашій місії у Вашингтоні та двох генконсульствах в Нью-Йорку і Х'юстоні - менш як 200. З урахуванням висунутих Вашингтоном вимог про те, що ще 55 наших дипломатів і адміністративно-технічних працівників повинні покинути США в найближчі місяці (а це по суті означає висилку), обстановка на дипломатичному "фронті" тільки погіршиться", - заявила Захарова.

За інформацією Захарової, з кінця 2016 року США "під різними приводами" вислали більше сотні російських співробітників і членів їх сімей.