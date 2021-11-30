МЗС Росії відповів НАТО і назвав "законним" нарощування сил у Криму

Російська Федерація не бачить порушень основоположного акту Росія-НАТО в тому, що нарощує військову присутність в окупованому Криму. На думку Москви, цей процес є "законним".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Росії.
"Альянс звинувачує нас у нарощуванні військової присутності на Україні, маючи на увазі Крим. Нагадаємо, ця територія є частиною Російської Федерації, і наші збройні сили знаходяться там на законній підставі", - йдеться в заяві МЗС Росії.
Відзначимо, в жовтневій публікації НАТО йдеться про те, що Основоположний акт Росія-НАТО повністю дотримується з боку Альянсу. А ротаційні бойові групи у складі близько 4 500 військових розгорнули в Латвії, Литві, Естонії та Польщі у відповідь на окупацію Криму і нарощування військової потужності поблизу кордонів країн НАТО.
Також Росію звинувачують у порушенні зобов'язань, оскільки вона окупувала Крим - територію суверенної держави. А також продовжує підтримувати бойовиків на сході України.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмітила біля українського кордону, в окупованому Криму і на Донбасі понад 40 тактичних батальйонних угруповань, в яких налічується близько 115 тисяч військових.
До цього генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив нарощування російських військ на кордоні з Україною і закликав Москву знизити напруженість.