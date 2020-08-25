У МЗС Росії відреагували на отруєння Навального

Міністерство закордонних справ Російської Федерації назвало поспішної версію про умисне отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. У Росії також закликали німецьких лікарів не допустити використання їх лабораторних досліджень в політичних цілях.

Про це йдеться в заяві МЗС Росії.

"Вважаємо глибоко образливі звинувачення у певному прагненні "приховати істину", що звучать із західних столиць на адресу омських лікарів, негайно надали А. А.Навальному висококваліфіковану допомогу... Розраховуємо, що і німецькі медики проявлять таку ж професійний підхід і не допустять використання результатів лабораторних досліджень у будь-яких політизованих цілях", - йдеться в заяві.

Також в МЗС заявили, що уряду Росії не вигідно отруєння Навального.

"Неминуче виникає питання - кому це вигідно? Російському керівництву - явно немає. Більше того, ми знову нагадали про нашу готовність відкрито, неупереджено і з реально встановленими фактами на руках розглянути не тільки цей конкретний випадок, але і так звані "справи А. В. Литвиненко та Скрипалів", - додали в МЗС.

Нагадаємо, Олексій Навальний впав у кому 20 серпня після того, як йому стало погано в літаку, на якому він летів з Томська в Москву. Він був госпіталізований в лікарню Омська, де він пробув до 22 серпня. При цьому російські лікарі заперечували, що Навальний був отруєний. 22 серпня його транспортували в клініку в Німеччині.

У свою чергу німецькі лікарі заявили, що Навального отруїли речовиною групи "холінестерази".

Раніше в Європейському союзі рішуче засудили ситуацію, схожу на замах на життя Навального.

Також РБК-Україна писало, що у Держдумі РФ перевірить можливе втручання з-за кордону в інцидент з Навальним.