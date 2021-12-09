RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

МЗС Росії засудило військову допомогу ЄС для України: переговори зайшли в глухий кут

Автор: Олександр Мороз

Міністерство закордонних справ Росії засуджує рішення Євросоюзу про виділення 31 млн євро на військову допомогу для України. У Москві вважають, що це не сприяє мирному врегулюванню на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За словами офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової, Євросоюз включився в нібито процес мілітаризації України.

"2 грудня Рада ЄС прийняла рішення про виділення 31 млн євро на військово-технічну допомогу Збройним силам України. Дане рішення ніяк не сприяє миру на Донбасі. На цьому тлі переговори з мирного врегулювання фактично зайшли в глухий кут", - додала вона.

Вона уточнила, що вчорашні переговори Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в черговий раз завершилися безрезультатно.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЄС вирішив надати Україні 31 млн євро для зміцнення оборонних здібностей. Пакет включатиме матеріально-технічну допомогу для розвитку та зміцнення потенціалу Збройних сил України.

Сьогодні міністри закордонних справ Німеччини та Франції заявили, що хочуть якнайшвидше провести нормандську зустріч на рівні міністрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаДонбас