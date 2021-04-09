МЗС Росії назвав "дурістю" ідею перенесення засідань ТКГ з Мінська

"Це гіпотетична дурість, яку ми неодноразово чуємо від представників Києва в абсолютно різних областях. Це приблизно те ж саме, як заява прес-секретаря президента України про якусь українську російську мову. Це речі одного порядку", - зазначила Захарова.

За її словами, представники України вже пропонували перенести переговори до Швеції чи Польщі. При цьому в рамках самої ТКГ тема перенесення не обговорюється, а сама перспектива переходу до очних засідань через пандемію виглядає "досить туманно".

Захарова розцінює ініціативу Києва перенести засідання ТКГ як нібито намір зірвати виконання зобов'язань по врегулюванню конфлікту "на основі прямого діалогу з Донецьком і Луганськом".

"Це відвертий саботаж раніше досягнутих домовленостей", - додала вона.