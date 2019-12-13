У МЗС РФ стверджують, що "Північний потік-2" не є політичним проектом

Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Панкін заявив, що газопровід "Північний потік - 2" - це суто економічний проект. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Він зазначив, що посилення санкційного тиску через "Північний потік - 2" нікому не піде на користь. За його словами, ризики для завершення "Північного потоку - 2" завжди є.

"Вони можуть мати природний характер, природний, вони можуть мати штучний, політичний характер. Є ті, хто сприймає "Північний потік" в спотвореному вигляді як політичний проект, яким він не є", - сказав заступник голови МЗС РФ.

Панкін підкреслив, що "це суто економічний проект".

"Якщо буде відбуватися нарощування санкційного тиску, це не на користь. Але як заявляє керівництво компанії, керівництво нашої країни, ми націлені на те, щоб "Північний потік" відбувся", - сказав він.

Раніше уряд Німеччини закликав Сенат США не затверджувати військовий бюджет, який передбачає введення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, 11 грудня Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про державну обороні на суму 738 мільярдів доларів. У ньому передбачено введення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, у США хочуть ввести обов'язкові санкції щодо компаній, які забезпечують будівництво цього газопроводу.