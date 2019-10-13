У Німеччині планують заборонити подвійне громадянство

Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауэр (facebook.com/Annegret KrampKarrenbauer)

Крамп-Карренбауэр підтримає відповідну ініціативу на партійному з'їзді

Голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауэр запропонувала внести в передвиборчу компанію партії пункт про заборону подвійного громадянства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За її словами, вона підтримає відповідну ініціативу на партійному з'їзді, який відбудеться наприкінці листопада.

Вона також проведе консультації про можливу підготовку законопроекту про заборону подвійного громадянства в Німеччині з фракцією блоку ХДС/ХСС у Бундестазі. Однак шансів на ухвалення закону в цьому легислатурном періоді немає у зв'язку з негативною позицією соціал-демократів, які входять у правлячу коаліцію.

Нагадаємо, влада Росії планують змінити правила надання російського громадянства для іноземців, які зможуть зберегти своє перше громадянство. Відповідна пропозиція міститься в проекті федерального бюджету на 2020-2022 років.

Крім того, за інформацією німецького Bild уряд Німеччини видає візи жителям ОРДЛО з російськими паспортами. Пізніше Міністерство закордонних справ Німеччини спростувало цю заяву. Як повідомили в німецькому МЗС, ще не було зафіксовано жодного випадку, видачі візи власникам російських паспортів з окупованих територій України.