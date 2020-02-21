У МЗС розповіли деталі рішення Гаазького трибуналу у справі про морську агресію РФ

Рішення Арбітражного трибуналу дає можливість здійснити юридичну експертизу незаконного будівництва Керченського мосту та зупинок суден в Азовському морі. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

У МЗС нагадали, що сьогодні трибунал відхилив позицію Росії про відсутність її юрисдикції у справі України і встановив, що він розгляне важливі аспекти вимог України, в тому числі пов'язані з порушеннями Росією Конвенції ООН з морського права (UNCLOS) в Керченській протоці та Азовському морі.

"Трибунал погодився з Україною, що вимога Росії про статус внутрішніх вод не є належним приводом для заперечення юрисдикції, це питання слід вирішувати на стадії розгляду справи по суті. Рішення означає необхідність здійснення юридичної експертизи незаконного будівництва Росією Керченського мосту та зупинок суден в Азовському морі, які завдають шкоди міжнародному судноплавству", - йдеться у повідомленні.

Українські дипломати також зазначили, що після відповідного рішення Україна здійснюватиме підготовку для належного представлення справи по суті перед Арбітражним трибуналом. Слухання по суті пройдуть після вивчення трибуналом письмових подань сторін.

"Сьогоднішня перемога - це ще один успіх для України в притягненні Росії до відповідальності за її порушення міжнародного права. У листопаді 2019 року Міжнародний суд ООН відхилив заперечення Росії щодо юрисдикції у справі України за договорами щодо фінансування тероризму та расової дискримінації. Вперше Росії доведеться відповідати за свої порушення міжнародного права перед Світовим судом. У травні 2019 року Україна також отримала історичне рішення Міжнародного трибуналу з морського права, який наказав звільнити три військово-морські судна та двадцять чотири члени їх екіпажів, яких Росія затримала", - пояснили в МЗС.

Повідомляється, що рішення Арбітражного трибуналу оприлюднять після того, як Україна та РФ висловлять свої можливі заперечення щодо наявності у тексті рішення конфіденційної інформації, але не пізніше, ніж через 21 день після його ухвалення.

Нагадаємо, Гаазький трибунал може почати розслідування анексії Криму в цьому році. За словами прокурора АР Крим Ігоря Поночовного, на даний момент Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду знаходиться на стадії попереднього вивчення отриманої від України інформації.