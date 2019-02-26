ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МЗС розповіли, як долатимуть вето РФ у Радбезі ООН

Новини » Політика    26.02.2019 - 00:19
У МЗС розповіли, як долатимуть вето РФ у Радбезі ООН
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Україну б задовольнило позбавлення Росії права голосу

Україна намагатиметься застосовувати юридичні механізми для подолання ситуації із вето Російської Федерації у Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

Клімкін зазначив, що те, що зараз відбувається навколо Ради безпеки ООН є порушенням усіх базових принципів організації.

"Пам’ятаєте, коли ООН будувалася, всім було прекрасно зрозуміло, хто має відповідним чином докладатися до того, щоб був мир. Зараз Росія має право вето в Раді безпеки. Тобто ми навіть не можемо офіційно через структури ООН і через Раду безпеки визнати війну війною. Тому ми маємо цю ситуацію роздовбати. Це не так просто політично, але можна зробити іншими, в тому числі юридичними речами. Над цим ми працюємо", - зазначив Клімкін.

З його слів, Україну би задовольнило хоча б позбавлення Росії права голосу.

"Хоча б позбавлення Росії права голосу, і це б вже нас задовольнило", - заявив міністр, відповідаючи на запитання щодо складності виключення РФ із Радбезу ООН,

Нагадаємо, у грудні Сейм Литви ухвалив резолюцію на підтримку України, в якій запропонував розширити санкції проти Росії після захоплення українських суден і моряків у районі Керченської протоки, а саме відключити РФ від системи SWIFT.

В Молдові звинуватили РФ у втручанні в вибори РФ докладе максимум зусиль для підриву виборів-2019, - віце-президент ПА ОБСЄ
Новини України ООНРосійська ФедераціяПавло Клімкінвето
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся