У МЗС розповіли, коли буде призначено посла України при НАТО

Президент України Володимир Зеленський незабаром ухвалить рішення щодо призначення голови Представництва України при НАТО. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, "Зеленський дуже серйозно підходить до формування корпусу послів України за кордоном".

"Особливо прискіпливим він є до кандидатур наших послів на ключових напрямках - таких як США, НАТО, в інших країнах наших найбільших партнерів. За моїми даними, рішення щодо кандидатури посла України в НАТО президентом України має бути ухвалене незабаром", - сказав Божок.

Однак, кандидатура майбутнього посла поки що невідома.

"Здогадуватися у дипломатії теж не заведено, тому що кінцевий результат може значно відрізнятися від припущень, здогадок і прогнозів", - заявив заступник міністра.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що найкращим кроком у наближенні України до членства в НАТО є продовження реформ у секторі безпеки й оборони, а також - зміцнення безпекових інституцій.

Раніше МЗС України назвав ключові кроки для отримання Плану щодо членства в НАТО. Зокрема, заступник міністра закордонних справ Єгор Божок заявив, що необхідно розділити посади головнокомандувача ЗСУ і начальника Генштабу. Крім того, Україні необхідно завершити посилення парламентського контролю над сектором оборони, безпеки і розвідки.