У МЗС розкрили план Зеленського щодо Донбасу

План президента України Володимира Зеленського Донбасу включає відновлення виплати пенсій жителям окупованих територій. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

За його словами, план Зеленського передбачає відновлення зв'язків з жителями окупованих територіях в широкому сенсі.

"Ми відновимо виплату пенсій. Ми відновили оплату послуг, які ми надаємо, тобто нам з тієї сторони платять за воду. Зараз ми готуємося замінити наказ про список товарів, які дозволено перевозити через контактну лінію, на список того, що заборонено перевозити", - зазначив Пристайко.

Він уточнив, що це не зняття блокади Донбасу, так як для неї слід спочатку повернути "націоналізовані" підприємства.

"Ну й інші елементи - міст у Станиці Луганській, обмін полоненими і т. д. - все це елементи "плану Зеленського", який зараз формується", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Вадим Пристайко заявляв, що Зеленський хоче досягти справжнього прогресу на Донбасі за півроку.

Раніше також стало відомо, що МЗС пропонує розв'язати конфлікт на Донбасі без миротворців.