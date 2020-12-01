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Наїзд на людей у Трірі: водій був п'яний, терористичного сліду немає

Трір, Вівторок 01 грудня 2020 20:51
Наїзд на людей у Трірі: водій був п'яний, терористичного сліду немає
Фото: місце наїзду на людей в Трірі (volksfreund.de)
Автор: РБК-Україна

У чоловіка, який скоїв наїзд на людей в німецькому Трірі, не було терористичного мотиву. На момент інциденту він був п'яний, імовірно, у нього також є психологічні проблеми.

Про це заявив прокурор Петер Фрітцен, передає focus.de.

За його словами, затриманий 51-річний чоловік не мав судимості. Він проживав у передмісті Тріра, причому, останнім часом у нього не було будинку і він жив прямо в автомобілі. Як стверджують його знайомі, він продав батьківську хату, купив позашляховик і щодня випивав. Але за даними слідства, машина була подарована

Також Фрітцен відзначив наявність ознак того, що у водія є психологічні проблеми. На момент затримання одразу після наїзду на людей у нього виявили рівень алкоголю в 1,4 проміле.

"Немає жодних вказівок на якісь терористичні, політичні чи релігійні мотиви", - додав прокурор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті наїзду на людей у Трірі загинули чотири особи, в тому числі дев'ятимісячна дитина.

Також повідомлялося, що водій раніше був у полі зору поліції.

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