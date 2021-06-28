МЗС перевіряє інформацію про пожежу на судні з українськими моряками біля Шри-Ланки

Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба доручив посольствам України в Індії та Сінгапурі перевірити ситуацію на судні MSC MESSINA. На судні можуть бути громадяни України.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у своєму Twitter .

Водночас ЗМІ повідомляють, що судно MSC MESSINA йшло зі Шрі-Ланки в Сінгапур. На півдорозі між Шрі-Ланкою і Малаккською протокою в машинному відділенні судна почалася пожежа.

Контейнеровоз MSС MESSINA, на борту якого знаходилися одеські моряки, загорівся 25 червня. З того моменту екіпаж знаходиться без зв'язку

У соцмережах повідомляється, що в машинному відділенні згорів 20-річний моряк з Одеси. Це був його другий рейс.