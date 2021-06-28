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МЗС перевіряє інформацію про пожежу на судні з українськими моряками біля Шри-Ланки

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Понеділок 28 червня 2021 18:18
МЗС перевіряє інформацію про пожежу на судні з українськими моряками біля Шри-Ланки Фото: пожежа на MSC MESSINA (tradewindsnews.com)
Автор: Олександр Білоус

Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба доручив посольствам України в Індії та Сінгапурі перевірити ситуацію на судні MSC MESSINA. На судні можуть бути громадяни України.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у своєму Twitter.

МЗС перевіряє інформацію про пожежу на судні з українськими моряками біля Шри-Ланки

Водночас ЗМІ повідомляють, що судно MSC MESSINA йшло зі Шрі-Ланки в Сінгапур. На півдорозі між Шрі-Ланкою і Малаккською протокою в машинному відділенні судна почалася пожежа.

Контейнеровоз MSС MESSINA, на борту якого знаходилися одеські моряки, загорівся 25 червня. З того моменту екіпаж знаходиться без зв'язку

У соцмережах повідомляється, що в машинному відділенні згорів 20-річний моряк з Одеси. Це був його другий рейс.

ЗМІ також повідомляють, що екіпажу вдалося взяти під контроль вогонь. Судно зараз буксують в Сінгапур.

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МЗС пожежа судно
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