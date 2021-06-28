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МИД проверяет информацию о пожаре на судне с украинскими моряками возле Шри-Ланки

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Понедельник 28 июня 2021 18:18
МИД проверяет информацию о пожаре на судне с украинскими моряками возле Шри-Ланки Фото: пожар на MSC MESSINA (tradewindsnews.com)
Автор: Александр Белоус

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Индии и Сингапуре проверить ситуацию на судне MSC MESSINA. На судне могут быть граждане Украины.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в своем Twitter.

МИД проверяет информацию о пожаре на судне с украинскими моряками возле Шри-Ланки

В то же время СМИ сообщают, что судно MSC MESSINA шло из Шри-Ланки в Сингапур. На полпути между Шри-Ланкой и Малаккским проливом в машинном отделении судна начался пожар.

Контейнеровоз МЅС MESSINA, на борту которого находились одесские моряки, загорелся 25 июня. С того момента экипаж находится без связи

В соцсетях сообщается, что в машинном отделении сгорел 20-летний моряк из Одессы. Это был его второй рейс.

СМИ также сообщают, что экипажу удалось взять под контроль огонь. Судно сейчас буксуют в Сингапур.

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МИД Украины пожар судно
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