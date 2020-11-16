МЗС просить натиснути на Росію для звільнення громадянських журналістів в Криму

Фото: Еміне Джапарова (РБК-Україна)

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова закликала світову спільноту посилити тиск на Росію для звільнення дев'ятьох кримських громадянських журналістів. Такий заклик вона зробила на зустрічі міністрів країн-членів Коаліції за свободу ЗМІ.

Про це повідомила прес-служба МЗС України.

Як пояснила дипломат, мешканці окупованого півострову, після витіснення окупаційною "владою" з нього незалежних ЗМІ, були змушені самостійно виконувати функцію медіа для висвітлення справжньої ситуації в Криму.

"Дев’ять громадянських журналістів-кримських татар нині знаходяться за ґратами: Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалієв та Амет Сулейманов", - розповіла вона.

Крім того, Джапарова запросила міжнародних партнерів підтримати українську ініціативу щодо створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу протидії дезінформації.

Нагадаємо, правозахисники опублікували список політв'язнів, яких незаконно утримують в окупованому Криму. Список нараховує понад сотню імен.