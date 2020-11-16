МИД просит надавить на Россию для освобождения гражданских журналистов в Крыму

Фото: Эмине Джапарова (РБК-Украина)

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова призвала мировое сообщество усилить давление на Россию для освобождения девятерых крымских гражданских журналистов. Такой призыв она сделала на встрече министров стран-членов Коалиции за свободу СМИ.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Как пояснила дипломат, жители оккупированного полуострова, после вытеснения оккупационными "властями" из него независимых СМИ, были вынуждены самостоятельно выполнять функцию медиа для освещения настоящей ситуации в Крыму.

"Девять гражданских журналистов-крымских татар в настоящее время находятся за решеткой: Сервер Мустафаев, Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев и Амет Сулейманов", - рассказала она.

Кроме того, Джапарова пригласила международных партнеров поддержать украинскую инициативу по созданию в Киеве штаб-квартиры международного офиса противодействия дезинформации.

Напомним, правозащитники опубликовали список политзаключенных, которых незаконно удерживают в оккупированном Крыму. Список насчитывает более сотни имен.